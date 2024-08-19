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Сегодня, 16:18

Синнер о бедре: «Не буду рисковать перед US Open»

Руслан Минаев
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о состоянии бедра перед финалом турнира серии «мастерс» в Цинциннати.

Первая ракетка мира в ночь на 20 августа сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

«Не буду рисковать перед US Open. Мне нужно понять, что именно [меня беспокоит] прямо сейчас. Потому что это немного другая проблема, нежели была прежде. Обязательно проверю после [турнира в Цинциннати]. Главное для меня — оставаться в лучшей форме перед турниром «Большого шлема». У меня есть шесть дней, чтобы восстановиться», — сказал Синнер на пресс-конференции.

US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября.

Теннис
US Open
Янник Синнер
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