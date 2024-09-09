Синнер: «На этом US Open я понял, насколько важна психология в теннисе»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в финале US Open против американца Тэйлора Фритца (6:3, 6:4, 7:5).

«Я думаю, я выступил неплохо (смеется). Этот титул значит очень много, потому что последний период моей карьеры был действительно нелегким. Я люблю теннис, много тренируюсь. Я понял, особенно на этом турнире, насколько важна психологическая составляющая в этом виде спорта. Я очень счастлив, очень горд разделить этот момент со своей командой», — приводит пресс-служба турнира слова Синнера.

Янник Синнер впервые в карьере стал победителем US Open. Ранее 23-летний итальянец выигрывал Открытый чемпионат Австралии (2024) и по одному разу выходил в полуфиналы Уимблдона и «Ролан Гаррос».