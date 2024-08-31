Синнер уверенно победил О'Коннелла и вышел в четвертый круг US Open-2024

Итальянский теннисист Янник Синнер в трех сетах обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 6:1, 6:4, 6:2.

Встреча продолжилась 1 час 55 минут. Синнер 15 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре пять брейк-пойнтов из десяти возможных. На счету австралийца пять эйсов, четыре двойные и ни одного заработанного брейка.

В четвертом круге US Open Синнер встретится с сильнейшим в паре Габриэль Диалло (Канада) — Томми Пол (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:1, 6:4, 6:2