Синнер уверенно победил О'Коннелла и вышел в четвертый круг US Open-2024

Сегодня, 22:41
Итальянский теннисист Янник Синнер в трех сетах обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 6:1, 6:4, 6:2.
Встреча продолжилась 1 час 55 минут. Синнер 15 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре пять брейк-пойнтов из десяти возможных. На счету австралийца пять эйсов, четыре двойные и ни одного заработанного брейка.
В четвертом круге US Open Синнер встретится с сильнейшим в паре Габриэль Диалло (Канада) — Томми Пол (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:1, 6:4, 6:2