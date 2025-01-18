Синнер вышел в четвертый круг Australian Open

Сегодня, 13:19
Итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Маркоса Гирона в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:3, 6:4, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 59 минут.
В четвертом круге итальянец сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия) — Хольгер Руне (Дания, 13).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 6:4, 6:2