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Сегодня, 13:19

Синнер вышел в четвертый круг Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото AFP
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Итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Маркоса Гирона в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:3, 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 59 минут.

В четвертом круге итальянец сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия) Хольгер Руне (Дания, 13).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Маркос Гирон (США) 6:3, 6:4, 6:2

Теннис
Australian Open
Янник Синнер
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