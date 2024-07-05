Синнер в трех сетах обыграл Кецмановича и вышел в четвертый круг Уимблдона

5 июля, 23:17
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в трех сетах обыграл серба Миомира Кецмановича в третьем круге Уимблдона-2024 — 6:1, 6:4, 6:2.
Встреча продлилась 1 час 38 минут. Синнер 11 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи возможных. У Кецмановича два эйса, одна двойная и ни одного реализованного брейка.
В четвертом круге Уимблдона Синнер встретится с победителем встречи между Денисом Шаповаловым (Канада) и Беном Шелтоном (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:1, 6:4, 6:2