Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего матча против Циципаса на Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился мыслями в преддверии 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, где он сыграет против Стефаноса Циципаса из Греции.

«Конечно, я с нетерпением жду таких матчей, зная, что Циципас — один из лучших игроков в мире, но я немного изменил свою игру. Надеюсь, это будет хороший матч. Это то, ради чего я тренируюсь», — приводит Ubitennis слова Синнера.

Также он отметил, что ему нравятся утренние матчи.

«Мне нравятся ранние матчи, особенно на турнирах «Большого шлема». Это немного по-другому воспринимается, когда ты знаешь, что играешь около 11.00. После игры будет еще немного времени на восстановление. Мне нравятся такие графики. Однако для меня это не такая большая разница», — добавил итальянец.

Матч между Синнером и Циципасом пройдет в воскресенье, 22 января, и начнется в 3.00 по московскому времени.