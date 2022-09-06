Синнер стал самым молодым теннисистом после Джоковича, дошедшим до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема»

Итальянский теннисист Янник Синнер победил белоруса Илью Ивашко (6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3) в четвертом круге US Open.

Таким образом, 20-летний итальянец стал самым молодым теннисистом после сербского теннисиста Новака Джоковича, дошедшим до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема».

Синнер вышел в 1/4 финала на третьем турнире «Большого шлема» в сезоне и четвертом в карьере.

В четвертьфинале теннисист встретится с победителем матча между Карлосом Алькарасом из Испании и Марином Чиличем из Хорватии.