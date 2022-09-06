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«Большой шлем»

6 сентября, 07:49

Синнер стал самым молодым теннисистом после Джоковича, дошедшим до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема»

Карен Саркисян
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото USA Today Sports

Итальянский теннисист Янник Синнер победил белоруса Илью Ивашко (6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3) в четвертом круге US Open.

Таким образом, 20-летний итальянец стал самым молодым теннисистом после сербского теннисиста Новака Джоковича, дошедшим до четвертьфинала на всех турнирах «Большого шлема».

Синнер вышел в 1/4 финала на третьем турнире «Большого шлема» в сезоне и четвертом в карьере.

В четвертьфинале теннисист встретится с победителем матча между Карлосом Алькарасом из Испании и Марином Чиличем из Хорватии.

Теннис
US Open
Новак Джокович
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Синнер обыграл Ивашко и вышел в четвертьфинал US Open

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