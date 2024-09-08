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«Большой шлем»

8 сентября, 23:31

Синнер впервые в карьере стал победителем US Open

Янник Синнер.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в трех сетах обыграл американца Тэйлора Фритца в финале Открытого чемпионата США — 6:3, 6:4, 7:5.

Встреча продолжилась 2 часа 17 минут. Синнер шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Фритца десять эйсов, четыре двойные и два реализованных брейка из семи.

Янник Синнер впервые в карьере стал победителем US Open. Ранее 23-летний итальянец выигрывал Открытый чемпионат Австралии (2024) и по одному разу выходил в полуфиналы Уимблдона и «Ролан Гаррос».

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд
Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Тэйлор Фритц (США, 12) — 6:3, 6:4, 7:5

Теннис
US Open
Тэйлор Фритц
Янник Синнер

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