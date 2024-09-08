Итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фритц встретятся в финале Открытого чемпионата США в воскресенье, 8 сентября. Игра пройдет на стадионе Артура Эша, главной арене Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке. Матч начнется в 21.00 по московскому времени.

В России официальных трансляций турниров «Большого шлема» нет. Попробовать смотреть игру в прямом эфире можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча Синнер — Фритц.

Синнер является первой ракеткой мира и чемпионом одного турнира «Большого шлема» (Открытого чемпионата Австралии-2024). В четвертьфинале US Open Янник обыграл своего соперника по решающему матча Australian Open россиянина Даниил Медведева, а в полуфинале прошел британца Джэка Дрейпера — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

Фритц находится на 12-м месте в рейтинге ATP и никогда не выигрывал «мейджоры». В полуфинале Тейлор победил соотечественника Фрэнсиса Тиафо — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.