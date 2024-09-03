Синнер победил Пола и сыграет с Медведевым в четвертьфинале US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Томми Пола в четвертом круге US Open — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1. Игра продолжалась 2 часа 46 минут. Синнер сделал 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Пола 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. В четвертьфинале итальянец встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 75 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Четвертый круг Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 14) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1