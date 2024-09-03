Синнер победил Пола и сыграет с Медведевым в четвертьфинале US Open

Сегодня, 07:00
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Томми Пола в четвертом круге US Open — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.
Игра продолжалась 2 часа 46 минут.
Синнер сделал 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Пола 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале итальянец встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 14) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1