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Сегодня, 18:22

Японец Нисиока объяснил причины снятия с матча US Open

Алина Савинова
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Японский теннисист Йосихито Нисиока рассказал, почему решил сняться с матча первого круга US Open против серба Миомира Кецмановича.

Спортсмен отказался от продолжения борьбы в пятом сете при счете 6:7(2:7), 6:2, 7:5, 5:7, 0:1. В начале партии он внезапно упал на корт из-за сильных судорог.

«У меня были судороги в пояснице и ногах, а затем начались повторяющиеся спазмы по всему телу», — написал Нисиока в своих соцсетях.

Теннисист отметил, что он не до конца восстановился и не сможет выступить на Открытом чемпионате США в парном разряде.

Открытый чемпионат США стартовал 19 августа и завершится 8 сентября. Матчи проходят в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

Теннис
US Open
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