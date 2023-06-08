Дисквалифицированная в парном разряде японка Като и немец Пюц стали победителями «Ролан Гаррос» в миксте

Японская теннисистка Мию Като и немец Тим Пюц стали победителями «Ролан Гаррос» в миксте.

В финале турнира они победили пару Бьянка Андрееску/Майкл Винус (Канада/Новая Зеландия) — 4:6, 6:4, 10:6.

28-летняя Като и 35-летний Пюц впервые в карьере выиграли турнир «Большого шлема».

Ранее Като была дисквалифицирована в соревнованиях в парном разряде — она случайно попала мячом в болгерл. За это японка вместе с напарницей Алдилой Сутьяди из Индонезии была снята с игры.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Финал

Мию Като/Тим Пюц (Япония/Германия) — Бьянка Андрееску/Майкл Винус (Канада/Новая Зеландия) — 4:6, 6:4, 10:6