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«Большой шлем»

Сегодня, 14:51

Дисквалифицированная в парном разряде японка Като и немец Пюц стали победителями «Ролан Гаррос» в миксте

Иван Торопцев
Корреспондент
Тим Пюц и Мию Като.
Фото AFP
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Японская теннисистка Мию Като и немец Тим Пюц стали победителями «Ролан Гаррос» в миксте.

В финале турнира они победили пару Бьянка Андрееску/Майкл Винус (Канада/Новая Зеландия) — 4:6, 6:4, 10:6.

28-летняя Като и 35-летний Пюц впервые в карьере выиграли турнир «Большого шлема».

Ранее Като была дисквалифицирована в соревнованиях в парном разряде — она случайно попала мячом в болгерл. За это японка вместе с напарницей Алдилой Сутьяди из Индонезии была снята с игры.

Мию Като. Японскую теннисистку дисквалифицировали по просьбе соперниц. Новый скандал на «Ролан Гаррос»

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Финал

Мию Като/Тим Пюц (Япония/Германия) — Бьянка Андрееску/Майкл Винус (Канада/Новая Зеландия) — 4:6, 6:4, 10:6

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