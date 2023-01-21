Японки Аояма и Шибахара в третьем круге парного разряда Australian Open сыграют с Павлюченковой и Рыбакиной

Пара из Японии Сюко Аояма и Ена Шибахара обыграла украинку Нажежду Киченок и бельгийку Кимберли Циммерманн (6:2, 6:2) во втором круге Australian Open. В следующем раунде японки сыграют с парой Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Второй круг Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 10) — Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) — 6:2, 6:2

Следующий соперник

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан)