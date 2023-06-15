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Сегодня, 17:57

Японку Като оштрафовали за инцидент с болгерл на «Ролан Гаррос» и отклонили апелляцию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Японская теннисистка Мию Като сообщила, что ее оштрафовали за инцидент, произошедший с болгерл во время мата 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

«Меня оштрафовали за инцидент на Открытом чемпионате Франции, а также отклонили мою апелляцию на решение о лишении меня призовых и рейтинговых очков. Поэтому все, что я могу продолжать делать, это идти вперед», — написала Като на своей странице в социальных сетях.

Като и индонезийку Алдилу Сутджиади дисквалифицировали по ходу матча с чешкой Мари Боузковой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо за то, что китаянка отбросила мяч и попала им в голову болгерл.

После матча Като извинилась перед всеми за данный инцидент. А затем вместе с немецем Тимом Пюцем выиграла «Ролан Гаррос» в миксте.

Мию Като. Японскую теннисистку дисквалифицировали по просьбе соперниц. Новый скандал на «Ролан Гаррос»

Теннис
Мию Като
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