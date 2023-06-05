Японскую теннисистку, выбившую мяч в голову болгерл, лишили всех очков и призовых за «Ролан Гаррос»

Японская теннисистка Мию Като прокомментировала то, что ее сняли с «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Ее и индонезийку Алдилу Сутджиади дисквалифицировали за то, что Като отбросила мяч и попала им в голову болгерл.

«Я хотела бы искренне извиниться перед болдевочкой, моей напарницей Алдилой и моими болельщиками из-за сегодняшнего несчастного случая. Это было совершенно непреднамеренно. В результате «Ролан Гаррос» лишил меня всех призовых и очков за турнир. Я ценю всю вашу постоянную поддержку!» — написала Като в своем Twitter-аккаунте.