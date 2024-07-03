Паолини вышла в третий круг Уимблдона

Итальянка Ясмин Паолини победила бельгийку Грит Миннер во втором круге Уимблдона — 7:6, (7:5), 6:2.

Матч длился 1 час 33 минуты.

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2024 вышла в третий круг и встретится с канадкой Бьянкой Андрееску.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:6 (7:5), 6:2

Мария Саккари (Греция, 9) — Аранча Рус (Нидерланды) — 7:5, 6:3

Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Юлия Стародубцева (Украина, Q) — 4:6, 6:3, 6:2

Даяна Ястремская (Украина, 28) — Варвара Грачева (Франция) — 3:6, 6:4, 7:6 (10:5)