Паолини — о выходе в финал Уимблдона: «Это мечта»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини прокомментировала выход в финал Уимблдона. В полуфинале 7-я ракетка мира обыграла хорватку Донну Векич (2:6, 6:4, 7:6 (10:8).

«Последние месяцы для меня получились сумасшедшими. Не знаю. Просто стараюсь концентрироваться на том, что нужно делать на корте. Просто наслаждаться тем, что делаю. Я люблю играть в теннис. Находиться здесь, на этом стадионе, просто невероятно, это мечта», — сказала Паолини во время интервью на корте.

Паолини впервые в карьере вышла в финал травяного «мейджора». Итальянка в этом году проиграла польке Иге Свентек в финале «Ролан Гаррос».

За титул Уимблдонского турнира Паолини сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан).