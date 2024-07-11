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Сегодня, 20:15

Паолини поднимется на 5-ю строчку рейтинга WTA

Руслан Минаев
Ясмин Паолини.
Фото AFP
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Итальянка Ясмин Паолини победила хорватку Донну Векич в полуфинале Уимблдона — 2:6, 6:4, 7:6 (10:8).

В понедельник, 15 июля, после обновления рейтинга WTA Паолини, которая занимает 7-е место, поднимется на 5-ю строчку. Это произойдет вне зависимости от результата финала.

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина в случае победы на Уимблдоне, обойдет белоруску Арину Соболенко и поднимется на третью строчку рейтинга WTA.

Паолини сыграет в финале травяного «мейджора» с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Теннис
Уимблдон
Елена Рыбакина
Ясмин Паолини
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