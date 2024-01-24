Ястремская вышла в полуфинал Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в четвертьфинале Australian Open. В двух сетах она выиграла у чешки Линды Носковой — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Украинка 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

Следующим соперником Ястремской будет победительница матча Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 6:4