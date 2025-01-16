Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:46

Касаткина сыграет с Путинцевой в третьем круге Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева переиграла китаняку Чжан Шуай во втором круге Australian Open — 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. 30-летняя казашка 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 0 подач навылет, 0 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

Следующей соперниццей Путинцевой будет россиянка Дарья Касаткина, которая сегодня обыграла Ван Яфань.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:1

Источник: Расписание Australian Open
Australian Open
Юлия Путинцева
Читайте также
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
В МИД Армении вызвали посла России
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Эрика Андреева — Беатрис Хаддад Майя: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Панова в паре с Го вышли во второй круг Australian Open
Касаткина победила Яфань и вышла в третий круг Australian Open
Елена Рыбакина — Ива Йович: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Юлия Путинцева — Чжан Шуай: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Карен Хачанов — Габриэль Диалло: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Сегодня
Вчера
Неделя