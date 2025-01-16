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Юлия Путинцева — Чжан Шуай: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Юлия Путинцева и Чжан Шуай сойдутся на Australian Open 16 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Игра Открытого чемпионата Австралии между казахской теннисисткой Юлией Путинцевой и китаянкой Чжан Шуай пройдет в ночь на четверг, 16 января. Матч в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» начнется около 4.30 по московскому времени.

Результаты игр Australian Open можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Официальных трансляций Australian Open в России нет. Игры в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

Путинцева в первом круге победила Элину Аванесян из Армении, а Шуай выиграла у американки Маккартни Кесслер. Юлия является 23-й ракеткой мира, Чжан расположилась на 204-м месте рейтинга WTA.

Australian Open
Юлия Путинцева
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