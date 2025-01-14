Путинцева обыграла Аванесян в первом круге Australian Open

Сегодня, 09:51
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила представительницу Армении Элину Аванесян в матче первого круга Australian Open-2025 — 4:6, 7:5, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 9 минут.
В следующем круге Путинцева сыграет с китаянкой Чжан Шуай.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Элина Аванесян (Армения) — 4:6, 7:5, 6:2
Чжан Шуай (Китай, WC) — Маккартни Кесслер (США) — 6:3, 6:4
Даяна Ястремская (Украина, 32) — Майар Шериф (Египет) — 6:1, 6:4
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 15) — Хулия Риера (Аргентина, Q) — 4:6, 7:5, 6:2
Ива Йович (США, WC) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:2, 6:1
Эмма Наварро (США, 8) — Пейтон Стирнс (США) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5
Данка Ковинич (Черногория) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:3, 7:5
Аманда Анисимова (США) — Мария Карле (Аргентина) — 6:2, 6:3
Варвара Грачева (Франция) — Кэтрин Макнелли (США) — 6:3, 6:4
Ван Сиюй (Китай) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:1, 7:5
Ван Яфань (Китай) — Анна Бондар (Венгрия) — 3:6, 6:3, 6:4
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:4, 6:0