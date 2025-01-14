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Сегодня, 09:51

Путинцева обыграла Аванесян в первом круге Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила представительницу Армении Элину Аванесян в матче первого круга Australian Open-2025 — 4:6, 7:5, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 9 минут.

В следующем круге Путинцева сыграет с китаянкой Чжан Шуай.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Элина Аванесян (Армения) — 4:6, 7:5, 6:2

Чжан Шуай (Китай, WC) — Маккартни Кесслер (США) — 6:3, 6:4

Даяна Ястремская (Украина, 32) — Майар Шериф (Египет) — 6:1, 6:4

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 15) — Хулия Риера (Аргентина, Q) — 4:6, 7:5, 6:2

Ива Йович (США, WC) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:2, 6:1

Эмма Наварро (США, 8) — Пейтон Стирнс (США) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5

Данка Ковинич (Черногория) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:3, 7:5

Аманда Анисимова (США) — Мария Карле (Аргентина) — 6:2, 6:3

Варвара Грачева (Франция) — Кэтрин Макнелли (США) — 6:3, 6:4

Ван Сиюй (Китай) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:1, 7:5

Ван Яфань (Китай) — Анна Бондар (Венгрия) — 3:6, 6:3, 6:4

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:4, 6:0

Теннис
Элина Аванесян
Юлия Путинцева
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