Юлия Путинцева (Казахстан) и Элина Аванесян (Армения) встретятся в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на вторник, 14 ноября. Игра пройдет в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 6.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Результаты игр Australian Open можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча во втором круге встретится с китаянкой Чжан Шуай или американкой МакКартни Кесслер. В рейтинге WTA Путинцева находится на 23-м месте, а Аванесян — на 41-м.

Действующей чемпионкой Australian Open является первая ракетка мира Арина Соболенко.