Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:00

Юлия Путинцева — Элина Аванесян: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Юлия Путинцева и Элина Аванесян встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Юлия Путинцева (Казахстан) и Элина Аванесян (Армения) встретятся в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на вторник, 14 ноября. Игра пройдет в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 6.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Результаты игр Australian Open можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча во втором круге встретится с китаянкой Чжан Шуай или американкой МакКартни Кесслер. В рейтинге WTA Путинцева находится на 23-м месте, а Аванесян — на 41-м.

Действующей чемпионкой Australian Open является первая ракетка мира Арина Соболенко.

Теннис
Элина Аванесян
Юлия Путинцева
Читайте также
Депутат рады предрек крах Зеленского в случае снижения призывного возраста
Тигр напал на рыбака в селе Приморского края
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
Радулов рвал и плевался, в раздевалке СКА «лужи крови». Что произошло в КХЛ
Названы популярные направления для путешествий в феврале
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты 14 января: матчи Касаткиной, Калинской и Рыбакиной
Блинкова вышла во второй круг парного турнира Australian Open
Australian Open-2025, расписание и результаты 14 января: матчи Хачанова, Медведева и Рублева
Хачанов в трех сетах обыграл Маннарино и вышел во второй круг Australian Open
Александрова уступила Радукану в первом круге Australian Open
Эрика Андреева обыграла китаянку Сасай и вышла во второй круг Australian Open
Сегодня
Вчера
Неделя