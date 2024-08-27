Путинцева сыграет против Носковой в первом круге US Open 27 августа

Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против Линды Носковой из Чехии в первом круге US Open во вторник, 27 августа. Встреча начнется не ранее 21:40 по московскому времени.

Соперницы ранее не играли друг против друга.Путинцева занимает 32-е место в рейтинге WTA. В Казахстане матч можно будет посмотреть на платформе LiveTV.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».