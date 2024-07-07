Путинцева о победе над Свентек: «Я сильно концентрировалась на том, чтобы играть быстро»

Представительница Казахстана Юлия Путинцева поделилась эмоциями от победы над польской теннисисткой Игой Свентек (3:6, 6:1, 6:2) в третьем круге Уимблдона.

«Эмоции отличные, просто замечательные. Не знаю, я сильно концентрировалась на том, чтобы играть быстро и не давать ей времени. У меня получилось — в этом и причина. Во время игры думала о том, что я уже обыгрывала первую ракетку мира на траве. Думаю, так было суждено», — сказала Путинцева в интервью на корте.

Ранее 29-летняя спортсменка обыгрывала первую ракетку мира на траве в Бирмингеме в 2019-м году, тогда рейтинг возглавляла Наоми Осака.

Свентек проиграла впервые с середины апреля 2024 года. У 23-летней теннисистки прервалась серия из 21 победы подряд.

В четвертом круге Уимблдона Путинцева сыграет с Еленой Остапенко (Латвия, 13).