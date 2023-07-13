Жабер обыграла Соболенко и второй год подряд вышла в финал Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла Онс Жабер из Туниса в полуфинале Уимблдона-2023.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6. Девушки провели на корте 2 часа 20 минут.

2-я ракетка мира Соболенко 10 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету 6-й ракетки мира Жабер 2 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

28-летняя Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона. В прошлом году в матче за титул она проиграла Елене Рыбакиной. Для тунисской теннисистки это третий в карьере финал турнира «Большого шлема», пока она не выиграла ни один мэйджора.

В финале Уимблдона-2023 Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

25-летняя Соболенко могла бы с понедельника стать первой ракеткой мира, если бы вышла в финал турнира.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Онс Жабер (Тунис, 6) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3