Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:17

Жабер уступила 86-й ракетке мира Вондроушовой в матче второго круга Australian Open

Алина Савинова
Онс Жабер.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Вторая ракетка мира, представляющая Тунис, Онс Жабер потерпела поражение от чешки Маркеты Вондроушовой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 1:6, 7:5, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.

Следующим соперником Вондроушовой станет ее соотечественница Линда Фрухвиртова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис, 2) — 6:1, 5:7, 6:1

Теннис
Australian Open
Онс Жабер
0
Читайте также
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Медведев объяснил свое странное празднование после победы во втором круге Australian Open: теннисист показал бедро
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Дмитриева считает, что матч с Кордой станет настоящей проверкой для Медведева
Виландер: «Джокович будет играть на одной ноге, если придется»
Дмитриева назвала трех теннисисток, которые разочаровали ее на Australian Open
Australian Open, 19 января: Кудерметова и Потапова вылетели, Александрова идет дальше
Дмитриева объяснила ранний вылет 10 российских теннисисток с Australian Open
Чесноков считает американца Тиафо фаворитом в матче с Хачановым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Australian Open, 19 января: Кудерметова и Потапова вылетели, Александрова идет дальше

Дмитриева назвала трех теннисисток, которые разочаровали ее на Australian Open