Жабер уступила Циньвэнь в 1/8 финала US Open

Сегодня, 01:20
Теннисистка Онс Жабер из Туниса в 1/8 финала US Open уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счетом 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. На счету 29-летней тунисски 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. В прошлом году Жабер дошла до финала, уступив польке Иге Свентек.
В четвертьфинале Чжэн Циньвэнь встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Онс Жабер (Тунис, 5) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — 2:6, 4:6