Жабер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Сегодня, 19:13
Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла датчанку Клару Таусон в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 36 минут.
Жабер сделала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Таусон 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В следующем круге Жабер встретится с Коко Гауфф (США, 3).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Онс Жабер (Тунис, 8) — Клара Таусон (Дания) — 6:4, 6:4