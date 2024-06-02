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Сегодня, 19:13

Жабер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Онс Жабер.
Фото Reuters
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Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла датчанку Клару Таусон в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Жабер сделала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Таусон 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге Жабер встретится с Коко Гауфф (США, 3).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Онс Жабер (Тунис, 8) — Клара Таусон (Дания) — 6:4, 6:4

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Онс Жабер
0
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