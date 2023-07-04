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«Большой шлем»

Сегодня, 18:51

Жабер вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Фрех

Мария Гусева
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Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла польку Магдалену Фрех в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Жабер сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Фрех ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк пойнт.

Во втором круге турнира Жабер сыграет с победительницей матча Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Бай Чжусян (Китай, Q).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис, 6) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:3, 6:3

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/5/
Теннис
Уимблдон
Онс Жабер
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