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Сегодня, 14:15

Женский финал «Ролан Гаррос»: кто сыграет и во сколько начнется

Женский финал «Ролан Гаррос» пройдет 8 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Ига Свентек.
Фото Global Look Press
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Финальный матч турнира серии «Большого шлема» Roland Garros в женском одичночном разряде пройдет в субботу, 8 июня. В решающем матче сыграют первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек и итальянка Ясмин Паолини.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция женского финала «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию игры можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Представительница Польши в четвертый раз подряд вышла в финал «Ролан Гаррос». На пути к решающему матчу она провела шесть матчей и выбила из розыгрыша француженку Жанжан, японку Осаку, чешку Боузкову, россиянку Потапову, чешку Вондроусову и американку Гауфф, проиграв лишь один сет.

Паолини на «Ролан Гаррос» за шесть матчей выбила из розыгрыша австралийку Сэвилл, американку Баптист, канадку Андрееску, россиянку Аванесян, казахстанку Рыбакину и еще одну россиянку Мирру Андрееву. Жасмин впервые будет играть в решающем поединке турнира «Большого шлема».

Победительница Roland Garros 2024 заработает призовые в размере 2 400 000 евро. Проигравшая в финале получит 1 200 000 евро.

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».

Теннис
Ига Свентек
Ясмин Паолини
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