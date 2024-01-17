Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:34

Журналист Daily Mail умер на Открытом чемпионате Австралии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Спортивный журналист британского таблоида Daily Mail Майк Диксон скончался в возрасте 59 лет во время Открытого чемпионата Австралии-2024.

Отмечается, что мужчина потерял сознание, и его не удалось спасти. Он не дожил всего несколько дней до своего 60-летия, которое отмечал бы 27 января.

«Мы с сожалением сообщаем, что наш замечательный муж и папа Майк потерял сознание и умер во время пребывания в Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии. На протяжении 38 лет он жил своей мечтой, освещая спорт по всему миру. Он был поистине великим человеком, и нам будет его ужасно не хватать», — приводит Daily Mail слова супруги Диксона Люси.

За свою карьеру Диксон освещал 30 различных видов спорта почти в 50 странах. Он работал в области журналистики на протяжении 38 лет.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-12972713/Goodbye-Mr-Wimbledon-Legendary-Mail-Sport-tennis-correspondent-Mike-Dickson-dies-aged-59.html
Теннис
Australian Open
2
0
Читайте также
Воронков оформил первый дубль в НХЛ, буллит Марченко принес «Коламбусу» победу
Мирра Андреева одержала дебютную победу на Australian Open
Приметы на Крещение — почему нельзя лить слезы и стирать вещи
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
В Москве профессор умер во время лекции в университете
Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему в Белгороде
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Циципас — о титулах «Большого шлема»: «Джоковичу однажды нужно проснуться и стать менее эгоистичным»
Australian Open 2024 — расписание и результаты 18 января: матчи Медведева и Алькараса
Australian Open 2024 — расписание и результаты 18 января: матчи Касаткиной и Рыбакиной
Рублев — о целях на Открытый чемпионат Австралии-2024: «Лучший план — вообще не иметь плана»
Australian Open 2024 — результаты 17 января: Андреева обыграла Жабер, Корнеева уступила Хаддад Майе
Аванесян пробилась в третий круг Australian Open, обыграв восьмую ракетку мира Саккари
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Джокович — болельщику во время матча против Попырина: «Спускайся и скажи мне это в лицо»

Камельзон: «Думаю, что с игрой, которую показывает Хачанов, уже пора снова забираться в десятку рейтинга»