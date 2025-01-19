Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:15

Журналист Тони Джонс извинился перед Джоковичем за свои слова

Алина Савинова
Telegram Дзен

Репортер австралийского телеканала Channel 9 Тони Джонс извинился перед сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который обвинил его в оскорбительных и обидных комментариях в свой адрес.

Ранее во время прямого эфира на Открытом чемпионате Австралии журналист в шутку переделывал песни сербских фанатов, которые поддерживали 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». Он проскандировал: «Новак переоценен. Новак в прошлом. Новак, уходи отсюда». После этого Джокович отказался давать интервью на корте и объявил бойкот телеканалу-вещателю.

«К сожалению, мой вчерашний «юмор» был преподнесен как выпад в адрес Новака. Конечно, это не так. Я шутил с сербскими болельщиками на протяжении всего турнира. И слова в адрес Джоковича были продолжением, по крайней мере, я так думал. Я ни в коем случае не хотел проявить неуважение к Новаку. Приношу свои извинения», — цитирует Джонса Daily Mail.

Репортер добавил, что у него не было намерения оскорбить теннисиста.

Новак Джокович. Скандал на Australian Open: Джокович объявил бойкот телеканалу-вещателю

Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open-2025. На этой стадии он сыграет против испанца Карлоса Алькараса.

7
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Читайте также
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
В студии украинской радиостанции сдетонировал взрыватель
«Если «Спартак» не пробуксует, включится в борьбу за золото». Денис Бояринцев — о продаже лидеров «Зенита», трансфере Угальде за 30 млн и чемпионстве «Краснодара»
Джокович отказался давать интервью телеканалу-вещателю на Australian Open
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 600 передач за карьеру в НХЛ
Захарова обвинила Зеленского во вранье относительно пропуска инаугурации Трампа
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Алькарас рассказал, с какими мыслями подходит к матчу против Джоковича на Australian Open
Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Открытом чемпионате Австралии
Хачанов оставил Australian Open без россиян. Куда мчится «русская тройка»?
В мужской сетке Australian Open не осталось ни одного российского теннисиста
Алькарас пообещал сделать татуировку кенгуру в случае победы на Australian Open
Джокович в трех сетах победил Махача и вышел в четвертый круг Australian Open
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Кудерметова — Свитолина, Касаткина — Наварро. Онлайн-трансляция матчей Australian Open
Скандал на Australian Open: Джокович объявил бойкот телеканалу-вещателю
Алькарас рассказал, с какими мыслями подходит к матчу против Джоковича на Australian Open
Australian Open-2025, расписание и результаты 20 января: матчи Кудерметовой, Касаткиной, Рыбакиной и Синнера
Джокович назвал причину отказа от послематчевого интервью после выхода в четвертьфинал Australian Open
Павлюченкова — о матче с Соболенко: «Я тоже сильно бью по мячу»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя