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Сегодня, 00:42

Журова: «Когда Уимблдон попытался включить политику, их сразу поставили на место»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала обращение федерации тенниса Украины к НОК с просьбой не запрещать украинским спортсменам играть с россиянами и белорусами на международных турнирах.

«Теннис зависит больше от спонсоров, чем от государства. Лишний раз доказывает, что сейчас коммертизация спасает спорт высших достижений. Если говорить о том, что зрители хотят больше зрелищности, то политики уже не смогут вмешиваться. Потому что это не их задача. Политики сейчас замешкаются, думая, как это они требуют полного подчинения, ведь они не обеспечивают спортсменов. Поэтому Федерация тенниса понимает, что они независимы и живут в таком режиме.

Заметьте, когда Уимблдон попытался включить политику, их сразу поставили на место. Они тут же отступили и заплатили штраф. Им дали понять, что они за спорт», — цитирует Sport24 Журова.

В 2023 году Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», пройдет с 3 по 16 июля.

 
Уимблдонский турнир. Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения перед стартом Уимблдона
Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-03-20-zhurova-kogda-uimbldon-pytalsya-vklyuchit-politiku-ikh-srazu-postavili-na-mesto-tennis-bolshe-zavisit-ot-sponsorov
Теннис
Светлана Журова
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