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Сегодня, 13:43

Журова считает, что россиянка Минчева и украинка Котляр не думали о последствиях своего рукопожатия

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась об обмене рукопожатиями между россиянкой Владой Минчевой и украинкой Елизаветой Котляр после их матча в первом круге юниорского Открытого чемпионата Австралии-2024.

В этой встрече представительница России одержала победу со счетом 6:2, 6:4.

«Еще до комментариев украинской стороны по рукопожатию Котляр и Минчевой я сразу сказала, что сейчас болельщики начнут обвинять Елизавету и кто-то, несомненно, начнет за нее извиняться. Давайте быть честными. Вряд ли она действительно впервые увидела свою соперницу и не знала, из какой она страны. До начала СВО у всех у нас были тесные дружеские отношения со спортсменами с Украины. Девчонки даже не подумали в тот момент, что в их поступке есть что-то предосудительное», — цитирует Журову RT.

Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие Котляр с Минчевой. Украинскую теннисистку заставили извиниться за взаимодействие с россиянкой.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1261097-zhurova-mincheva-kotlyar-rukopozhatie
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