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«Большой шлем»

Сегодня, 04:23

Журова: «Преждевременно обсуждать кодекс поведения на Уимблдоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что организаторы Уимблдона потребуют от российских и белорусских теннисистов подписать кодекс поведения.

«Пока сложно сказать, что будет в этом «кодексе». Предполагать пока можно что угодно, особенно основываясь на вводных данных, которые нам известны на данный момент. Мне кажется, это было сделано специально, чтобы мы на это повелись и активно обсуждали, спрашивали наших спортсменов и таким образом сбивали им настрой перед важным турниром. Поэтому преждевременно его обсуждать мы не можем, потому что документа как такового не существует», — приводит RT слова Журовой.

В 2023 году Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», пройдет с 3 по 16 июля.

Уимблдонский турнир. Российских теннисистов обяжут подписать кодекс поведения перед стартом Уимблдона

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1121412-zhurova-tennis-uimbldon
Теннис
Светлана Журова
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