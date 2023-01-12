Энен: «Джокович — безоговорочный фаворит Australian Open»

Бельгийская экс-теннисистка, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен заявила, что сербский теннисист Новак Джокович является фаворитом Australian Open.

«Джокович голоден. Я считаю, что здесь он, как и на многих других «Больших шлемах», будет безоговорочным фаворитом. В последние годы он демонстрирует голод до побед, которым мало кто когда-либо обладал. Но в этот раз у него еще есть желание взять реванш, потому что последние полтора года по разным причинам получились для него очень сложными. В 2023-м он в идеальной физической форме, и у него есть желание что-то доказать. Произойти может многое, но я считаю, что на этом турнире будет Джокович и будут все остальные. Джокович — безоговорочный фаворит», — приводит слова Энен Eurosport.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок мужского турнира запланирован на 29 января.