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Сегодня, 15:02

Зигемунд и Роже-Васслен стали победителями «Ролан Гаррос» в миксте

Алина Савинова
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Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд и представитель Франции Эдуар Роже-Васслен выиграли Открытый чемпионат Франции-2024 в смешанном разряде.

В финальном матче они победили американку Дезайри Кравчук и Нила Скупски из США со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час и 42 минуты.

36-летняя Зигемунд второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема» в миксте. В 2016 году она завоевала титул US Open в паре с хорватом Мате Павичем. Для 40-летнего Роже-Васслена это первая победа в смешанном разряде на «Шлемах».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Финал

Лаура Зигемунд/Эдуар Роже-Васслен (Германия/Франция, 2) — Дезайри Кравчук/Нил Скупски (США/Великобритания, 4) — 6:4, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/23/1/
Теннис
Ролан Гаррос
Лаура Зигемунд
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