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Сегодня, 06:05

Котов потерпел поражение в первом круге US Open, матч длился 4 с половиной часа

Евгений Козинов
Корреспондент
Павел Котов.
Фото Reuters
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Российский теннисист Павел Котов проиграл в первом круге турнира US Open. В пяти сетах он потерпел поражение от бельгийца Зизу Бергса — 4:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:7 (7:10).

Матч продолжался 4 часа 25 минут. 25-летний россиянин 9 раз подал навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов (из 22).

Следующим соперником Бергса будет итальянец Флавио Коболли.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Зизу Бергс (Бельгия) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 4:6, 6:2, 3:6, 7:6 (10:7)

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Павел Котов
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