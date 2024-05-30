Зверев обыграл Гоффена и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

4-я ракетка мира немец Александр Зверев в трех сетах победил бельгийца Давида Гоффена, занимающего 115-е место в рейтинге АТР, во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2, 6:2 в пользу немецкого теннисиста.

Зверев за матч 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Гоффена 3 эйса и 5 двойных ошибок. Он не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2 заработанных.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Зверев сыграет либо против итальянца Лучано Дардери, либо против Таллона Грикспура из Нидерландов.

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Давид Гоффен (Бельгия) — 7:6 (7:4), 6:2, 6:2