Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:33

Зверев обыграл Гоффена и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Александр Зверев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

4-я ракетка мира немец Александр Зверев в трех сетах победил бельгийца Давида Гоффена, занимающего 115-е место в рейтинге АТР, во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2, 6:2 в пользу немецкого теннисиста.

Зверев за матч 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Гоффена 3 эйса и 5 двойных ошибок. Он не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2 заработанных.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Зверев сыграет либо против итальянца Лучано Дардери, либо против Таллона Грикспура из Нидерландов.

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Давид Гоффен (Бельгия) — 7:6 (7:4), 6:2, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/6/
Теннис
Ролан Гаррос
2
Обсудить
Читайте также
Дмитрий Бивол — Малик Зинад: основная информация о бое — дата и где смотреть
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 30 мая: Медведев прошел Кецмановича, Хачанов — Ковалик
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 30 мая: Андреева — Азаренко, Потапова победила Голубич и другие
Соболенко — о матче с Бадосой: «Тяжело играть против лучшего друга в туре»
Медведев: «Уверен, с таким уровнем игры пройду далеко на «Ролан Гаррос»
Потапова — после победы над Голубич: «Сегодня было очень некомфортно играть»
Дарья Касаткина — Пейтон Стирнс: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Медведев: «Уверен, с таким уровнем игры пройду далеко на «Ролан Гаррос»

Тарпищев: «Короткие матчи на руку Медведеву на старте «Ролан Гаррос»