Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:40

Зверев: «Это самый открытый Уимблдонский турнир за последние 20 лет с точки зрения фаворитов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что в этом году на Уимблдоне не будет конкретного фаворита. По его мнению, шансы на победу есть у многих спортсменов.

«Думаю, что это самый открытый Уимблдонский турнир за последние 20 лет с точки зрения фаворитов, потенциальных победителей. Есть много парней, которые имеют неплохие шансы выиграть турнир. Думаю, что такого не было по крайней мере 20 лет до того, как Роджер начал играть. После Роджера появились Рафа, Новак и Энди. Всегда было очень ограниченное количество парней, способных конкурировать и выигрывать турниры. Чувствую, что в этом году все иначе», — цитирует Зверева TennisUpToDate.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Зверев в первом круге сыграет против испанца Роберто Карбальес-Баэны.

27-летний немец является финалистом двух турниров «Большого шлема» — Открытого чемпионата США-2020 и Открытого чемпионата Франции-2024. За свою карьеру Зверев завоевал 24 титула АТР, дважды становился победителем Итогового турнира и выиграл золото на Олимпиаде 2020 года.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/i-think-this-is-the-most-open-wimbledon-championship-that-we-maybe-had-in-20-years-alexander-zverev-anticipates-wide-open-draw
Теннис
Уимблдон
0
Читайте также
Турнир UFC 303 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 30 июня
Вратарь «Флориды» Бобровский поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Спартак» продает Бонгонда в суперклуб Испании, «Зенит» сманивает Соболева деньгами. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Алькарас: «Хочу вписать свое имя в список победителей «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один год»

Радукану поделилась ожиданиями от матча с Александровой на Уимблдоне