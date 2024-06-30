Зверев: «Это самый открытый Уимблдонский турнир за последние 20 лет с точки зрения фаворитов»

Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что в этом году на Уимблдоне не будет конкретного фаворита. По его мнению, шансы на победу есть у многих спортсменов.

«Думаю, что это самый открытый Уимблдонский турнир за последние 20 лет с точки зрения фаворитов, потенциальных победителей. Есть много парней, которые имеют неплохие шансы выиграть турнир. Думаю, что такого не было по крайней мере 20 лет до того, как Роджер начал играть. После Роджера появились Рафа, Новак и Энди. Всегда было очень ограниченное количество парней, способных конкурировать и выигрывать турниры. Чувствую, что в этом году все иначе», — цитирует Зверева TennisUpToDate.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Зверев в первом круге сыграет против испанца Роберто Карбальес-Баэны.

27-летний немец является финалистом двух турниров «Большого шлема» — Открытого чемпионата США-2020 и Открытого чемпионата Франции-2024. За свою карьеру Зверев завоевал 24 титула АТР, дважды становился победителем Итогового турнира и выиграл золото на Олимпиаде 2020 года.