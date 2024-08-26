Зверев вышел во второй круг US Open

Сегодня, 21:12
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл соотечественника Максимилиана Мартерера в первом круге US Open — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 57 минут.
Во втором круге Зверев встретится с победителем пары Александр Мюллер (Франция, WC) — Адам Уолтон (Австралия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Максимилиан Мартерер (Германия, LL) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2