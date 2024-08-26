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«Большой шлем»

Сегодня, 21:12

Зверев вышел во второй круг US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл соотечественника Максимилиана Мартерера в первом круге US Open — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 57 минут.

Во втором круге Зверев встретится с победителем пары Александр Мюллер (Франция, WC) — Адам Уолтон (Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Максимилиан Мартерер (Германия, LL) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Александр Зверев (теннис)
0
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