Зверев накричал на судью, который остановил розыгрыш из-за перышка на корте

Немецкий теннисист Александр Зверев разозлился на судью из-за инцидента с перышком во время матча 1/4 финала против американца Томми Пола на Australian Open-2025.

Во втором сете на подаче немца на корт упало перышко, и спортсмен чуть не попал в него мячом. Судья из-за этого остановил розыгрыш и попросил Зверева переиграть очко. Теннисист начал возмущаться: «Что? Из-за перышка? Вы с ума сошли? Их миллион на корте. Здесь одно. Там одно».

На пресс-конференции после матча, который завершился победой Зверева (7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1), вторая ракетка мира отметил, что еще не сталкивался с подобными эпизодами в своей карьере.

«Да, такого у меня еще не было, чтобы мы переигрывали очко из-за пера. Так что для меня это было в новинку (смеется). Не уверен, что это кому-то мешало. Это не твердый предмет. Даже если теннисный мяч попадет в перо, это не изменит его траекторию или что-то еще. Может быть, судья принял правильное решение, а может, и нет. Понятия не имею», — сказал он.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Зверев встретится с победителем матча Новак Джокович — Карлос Алькарас.