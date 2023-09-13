Зверев назвал Джоковича легендой всего спорта

Немецкий теннисист Александр Зверев в социальных сетях похвалил серба Новака Джоковича после его победы на US Open-2023.

«Не знаю, что еще может доказать этот человек. Ты легенда, мой друг. Не только в теннисе, но и во всем спорте», — написал спортсмен.

10 сентября Джокович стал победителем Открытого чемпионата США-2023, обыграв в финале турнира россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6 (7:5), 6:3). Сербский теннисист является обладателем 24-й турниров «Большого шлема» и на данный момент возглавляет рейтинг АТР.

13 сентября Джокович провел встречу с болельщиками в Белграде (Сербия), на которой не смог сдержать слез.