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Сегодня, 19:15

Зверев — Гвардиоле на Уимблдоне: «Баварии» нужен тренер. А если наскучил футбол, можете тренировать меня»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
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Немецкий теннисист Александр Зверев обратился к главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле после победы над британцем Кэмероном Норри (6:4, 6:4, 7:6 (17:15)) в третьем круге Уимблдона.

Испанский тренер посетил матч немца.

«Столько замечательных гостей сегодня. Это невероятная часть. Пеп Гвардиола — легенда для меня. Когда я увидел его, я сильно нервничал несколько геймов. Так что большое спасибо за приход. Это большая привилегия, большая часть играть здесь.

Кстати, «Баварии» нужен тренер. А если вдруг вам наскучил футбол, ты всегда можешь тренировать меня на корте», — сказал Зверев.

Хосеп Гвардиола
Теннис
Уимблдон
ФК Манчестер Сити
Александр Зверев (теннис)
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