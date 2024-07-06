Зверев — Гвардиоле на Уимблдоне: «Баварии» нужен тренер. А если наскучил футбол, можете тренировать меня»

Немецкий теннисист Александр Зверев обратился к главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле после победы над британцем Кэмероном Норри (6:4, 6:4, 7:6 (17:15)) в третьем круге Уимблдона.

Испанский тренер посетил матч немца.

«Столько замечательных гостей сегодня. Это невероятная часть. Пеп Гвардиола — легенда для меня. Когда я увидел его, я сильно нервничал несколько геймов. Так что большое спасибо за приход. Это большая привилегия, большая часть играть здесь.

Кстати, «Баварии» нужен тренер. А если вдруг вам наскучил футбол, ты всегда можешь тренировать меня на корте», — сказал Зверев.