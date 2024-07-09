Зверев обвинил команду Фритца в неуважении

Немецкий теннисист Александр Зверев остался возмущен поведением команды американца Тэйлора Фритца во время матча четвертого круга Уимблдона.

«Его команда чрезвычайно неуважительна. Думаю, у него в боксе были люди, которые, возможно, не из мира тенниса и не смотрят все матчи. Они немного перегибали. Никаких проблем и никакой драмы нет. Он отыгрался с 0:2 по сетам, естественно, они завелись. К Тэйлору никаких вопросов. Он отличный парень, у нас с ним никаких проблем», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Матч между Зверевым и Фритцем прошел в понедельник, 8 июля, и завершился победой американца со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3. В 1/4 финала турнира Фритц встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.