Зверев обыграл Этчеверри и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 3 часа 25 минут.

Зверев сделал 7 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету аргентинца 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Зверев сыграет с победителем пары Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 4).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4