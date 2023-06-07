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«Большой шлем»

Сегодня, 20:28

Зверев обыграл Этчеверри и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 3 часа 25 минут.

Зверев сделал 7 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету аргентинца 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Зверев сыграет с победителем пары Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 4).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Теннис
Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
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