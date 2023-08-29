Зверев обыграл Вукича и вышел во второй круг US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл австралийца Александра Вукича в первом круге US Open — 6:4, 6:4, 6:4 . Матч длился 2 часа 10 минут. Зверев сделал 12 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. У Вукича — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Во втором круге Зверев встретится с победителем пары Даниэль Альтмайер (Германия) — Констан Летьен (Франция). Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Первый круг Александр Зверев (Германия, 12) — Александр Вукич (Австралия) — 6:4, 6:4, 6:4 US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»