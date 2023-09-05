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Сегодня, 13:29

Зверев — о своем самом длинном матче на US Open: «Теперь я могу сказать, что вернулся. Это то, ради чего я живу»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своем самом длинном матче на US Open.

«Самый длинный матч! Думаю, теперь я могу сказать, что вернулся, да? Это то, ради чего я живу, это то, чем я очень люблю заниматься. Конечно, мне бы хотелось сыграть побыстрее. Но вы знаете, в прошлом году я не мог здесь играть, и как раз по этому скучал — играть до полвторого ночи перед переполненными трибунами. Нет ничего лучше этого чувства», — приводит Sportskeeda слова Зверева.

В четвертом круге Открытого чемпионата США Зверев обыграл итальянца Янника Синнера в пяти сетах. Теннисисты провели на корте 4 часа 40 минут. В 1/4 финала турнира немец сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-can-say-i-m-back-i-live-for-alexander-zverev-crushing-jannik-sinner-us-open-4r-marathon-set-quarterfinal-vs-alcaraz?key1=newsnowltennis
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