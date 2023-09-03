Зверев переиграл Димитрова в третьем круге US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в третьем круге турнира в US Open. В четырех сетах он выиграл у болгарина Григора Димитрова — 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1.

Матч длился 3 часа 39 минут. 26-летний немец 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 7 и 16 брейк-пойнтов. На счету 32-летнего болгарина 7 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Зверева будет итальянец Янник Синнер.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 12) — Григор Димитров (Болгария, 19) — 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1